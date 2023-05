Tuttosport: “Rebus stadio e i primi passi per il Robaldo”

Su Tuttosport si analizza la questione strutture di Fiorentina e Torino. Da una parte il Viola Park e dall'altra il rebus stadio e i primi passi per il Robaldo. Si legge: "Tempi lunghi in vista per quanto riguarda il capitolo Grande Torino, ma anche per il Robaldo ci sarà da attendere. I lavori sono iniziati e stanno procedendo, il Toro entro fine 2023 spera di completare almeno una parte della costruzione della nuova casa delle giovanili. Ma il passato insegna a non sbilanciarsi mai sui tempi: il Toro ha la concessione del terreno di strada Castello di Mirafiori dal marzo 2016 e ha impiegato più di cinque anni per ottenere i permessi per costruire, ultima tappa del percorso di Massimo Bava in società".