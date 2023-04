Tuttosport: “Schuurs out per squalifica, Lazaro domenica torna titolare”

Complice la sicura assenza di Schuurs per squalifica, contro la Salernitana il tecnico Ivan Juric sta pensando di arretrare Rodriguez come braccetto sinistro della difesa a 3, liberando uno spazio sulle fasce che verrebbe occupato da Valentino Lazaro, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "In questo modo, ovviamente, si libererebbe un posto sulle corsie. Il legittimo proprietario c'è già: Valentino Lazaro. La sua assenza in questi mesi ha avuto un peso notevole sullo sviluppo della stagione del Toro. L'ex Inter è un giocatore che sotto la Mole si è rigenerato, dando un grandissimo contributo alla causa. Ha lavorato tantissimo per tornare da Juric in condizioni ottimali ed è andata esattamente così. Lazaro sta benissimo adesso e ha solo bisogno di macinare minuti. La sua brillantezza si è già vista nelle prime due occasioni nelle quali è stato chiamato in causa: nella trasferta col Sassuolo con l'assist vincente per Sanabria, ma anche contro la Roma, perché è stato subito capace di mettere scompiglio in fase di spinta".