Tuttosport: “Schuurs vuole esserci, ma Juric e lo staff non hanno ancora deciso”

"L'ultima decisione sulla sua presenza o meno a Verona non è ancora stata presa da Ivan Juric in tandem con Io staff sanitario granata: ciò che non è affatto in dubbio è la voglia di Schuurs di tornare a disposizione già domenica - si legge su Tuttosport - . E l'olandese sta continuando nel programma differenziato, e presumibilmente così farà anche nella giornata odierna nonché domani:

quando il Toro spera di poter avere buone notizie, cioè il via libera per la convocazione del difensore per la quart'ultima giornata di campionato. In tal caso sabato si allenerebbe con la squadra, con l'obiettivo di schierarsi al centro della retroguardia per la sfida contro i gialloblù".