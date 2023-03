Tuttosport: “Si riaprono le piste Dovbyk e Nzola per l’attacco del Torino”

Sulle colonne di Tuttosport quest'oggi si legge di alcune indiscrezioni di mercato che riguardano eventuali nuovi arrivi nel reparto d'attacco. La dirigenza granata sta sondando due obiettivi già cercati in passato, si tratta di M'Bala Nzola dello Spezia e di Artem Dovbyk del Dnipro. L'angolano conosce già la Serie A e quest'anno con la maglia dello Spezia sta trovando un buon rendimento in termini di reti, su di lui hanno messo gli occhi anche i dirigenti dell'Udinese. Il centravanti ucraino sarebbe invece un volto nuovo del nostro campionato e piace anche al Bologna. Nzola appare ad oggi la prima scelta del Toro come nuovo attaccante ma molto dipenderà dalle possibilità economiche che ci saranno in estate. Se lo Spezia dovesse retrocedere cambierebbe anche la forza del club ligure che sarebbe destinato ancora di più a perdere il attaccante più prolifico.