Tuttosport: “Torino Primavera, voglia di conferma”

La vittoria nel derby ha dato nuove energie fisiche e mentali alla Primavera del Torino, a caccia di conferme in casa contro il Verona, come riportato nell'edizione odierna di Tuttosport: "Il derby vinto a Vinovo ha regalato una grandissima gioia a tutto il mondo Toro. Una bella boccata d'ossigeno, una ventata di ottimismo e positività che può permettere ai granata di vivere un rush finale di altissimo livello. Il successo contro la Juventus, infatti, ha consegnato ai ragazzi guidati da Giuseppe Scurto una massiccia dose di autostima e consapevolezza, che va trasformata sul campo. Senza più cali di tensione, a partire da oggi. Alle ore 15 al Piola di Vercelli arriva il Verona, avversario sicuramente da prendere con le pinze: all'andata il Toro venne punito da un autogol di Gineitis, che consegnò i tre punti ai veneti. Funzionò poco o nulla in quella gara, anche per merito di un Verona che rimane una squadra particolarmente spigolosa. I favori del pronostico, però, sorridono a Scurto, più che mai intenzionato a non stravolgere gli attuali equilibri".