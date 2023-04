Tuttosport: “Toro, 4 gare in casa e 3 in trasferta. Le sfide chiave per l’Europa”

Sulle pagine di Tuttosport quest'oggi si può trovare un approfondimento sui prossimi impegni del Torino. La vittoria di sabato contro la Lazio ha riacceso il sogno Europa per i granata che nelle ultime sette partite della stagione si giocano tutto. Il Toro sarà chiamato a giocare quattro match in casa e tre fuori. Le partite da giocare all'Olimpico Grande Torino non saranno affatto semplici con Atalanta, Monza, Fiorentina e Inter che faranno tutte visita ai granata entro fine campionato. La squadra di Juric nelle tre partite in trasferta potrebbe essere anche una sorta di giudice per la lotta salvezza dal momento che dovrà andare sui campi di Sampdoria, Verona e Spezia. La corsa per il settimo posto, che significherebbe Conference League, passa da queste sette sfide importantissime per il futuro del Toro.