Tuttosport: “Toro-Belotti, un tuffo nel passato. Vanja rinnova”

Torino-Roma non sarà solo una partita chiave per la classifica, ma anche per il suo passato: l'ex capitano granata tornerà a Torino per la prima volta da avversario, con uno stadio ad accoglierlo a metà tra fischi e applausi. "È stata una lunga e appassionata storia d’amore, quella tra il centravanti e la gente del Torino, purtroppo messa alle spalle senza una celebrazione acconcia. Non sono state tutte e rose e fiori, anzi lo stesso Belotti con le spine nella sua parabola in granata si è punto spesso, ma il rapporto ha dato al giocatore - 100 gol in A e la maglia azzurra, tra le altre cose - come al Torino", scrive Tuttosport. Nel frattempo, il Toro si muove anche in vista del mercato: Vanja Milinkovic-Savic ha rinnovato, fino al 2026 con opzione di un altro anno. Buone notizie dal mercato così come dall'infermeria granata: Ivan Juric ha recuperato Karamoh, ritrovando una risorsa fondamentale per la trequarti. Più profondità e velocità è ciò che il tecnico croato vuole dalla sua trequarti, e con tutti a disposizione, c'è maggiore possibilità di mischiare le carte.