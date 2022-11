Tuttosport: “Toro che vince non si cambia. E Juric insegue Mihajlovic”

Ivan Juric, nella conferenza stampa prepartita, come riportato da Tuttosport, ha sottolineato l'importanza della gara di oggi, domenica 6 novembre, con il Bologna, la prima di tre sfide chiave in 7 giorni: "Tre partite per capire. E tutto in una settimana: ci giocheremo tanto. Ho chiesto a tutti di stare sul pezzo giorno dopo giorno, senza cali di tensione. Saranno tre esamoni pesanti". Il tecnico, dopo la buona prestazione col Milan, non ha intenzione di cambiare l'11 titolare visto contro i rossoneri. "Non c'è motivo per variare il tema tattico del Toro rispetto alle ultime partite" scrive infatti Tuttosport, quotidiano che ricorda anche che, in caso di vittoria, Juric raggiungerebbe i 20 punti in classifica, "quota tutt’altro che da sottovalutare, visto che nell’era Cairo soltanto una volta la squadra granata ne ha conquistati di più. Accadde nella stagione 2016-17, quando sulla panchina c'era Sinisa Mihajlovic".