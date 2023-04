Tuttosport: “Toro e Roma all’assalto di Baniya”

Il Torio e la Roma sono sulle tracce di Rayyan Baniya. "Il Torino, così come la Roma, ha iniziato a seguirlo già alla fine del 2022 e nel mercato di gennaio sono cominciati anche i primi sondaggi con il Karagumruk, che l'aveva preso praticamente a zero dal Verona, lasciando al club di Setti una percentuale su un'eventuale rivendita" scrive il quotidiano che poi aggiunge: "Il suo valore di mercato sta lievitando con il passare del tempo: con il Karagumruk, che chiede non meno di 5-6 milioni di euro per privarsene, è sotto contratto fi no al 30 giugno 2025 e per molti addetti ai lavori in maglia granata potrebbe essere un’ideale continuazione di quello che è stato Bremer per quattro stagioni".