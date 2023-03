Tuttosport: “Toro, il nuovo obiettivo è Füllkrug”

Niclas Füllkrug è il nuovo obiettivo per l'attacco del Torino: "Da tempo Davide Vagnati ha iniziato a osservarlo e a seguirne i progressi: ora vuole capire se ci sarà la possibilità di portarlo sotto la Mole" scrive Tuttosport. Attualmente Füllkrug è il capocannoniere della Bundesliga e con la Germania ha segnato 6 gol in 6 partite. Ma non solo Füllkrug: "Ad attirare l’attenzione di Vagnati e degli osservatori del Torino non è stato però il solo Füllkrug ma anche il suo compagno d’attacco al Werder Brema: Marvin Ducksch. Si tratta di un altro attaccante capace di fare reparto da solo, è di un anno più giovane rispetto al compagno (classe 1994, ha compiuto 29 anni pochi giorni fa) e in questo campionato ha segnato meno (è a quota 8), però resta un attaccante con un discreto feeling con il gol" scrive il quotidiano.