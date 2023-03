Tuttosport: “Toro, in ballo c’è il rinnovo di Juric. Col Bologna per riscattarsi”

Il rinnovo di Juric è un argomento che prima o poi dovrà essere affrontato: si arriva verso la fine della stagione, e sul futuro bisogna iniziare a lavorarci in anticipo. Soprattutto quando, come in questo caso, le due parti non hanno un punto di incontro: "Tra litigi nascosti e altri venuti a galla, tra progettualità diverse e milioni in ballo, davvero si sente aria crescente di possibile divorzio, a fine stagione", scrive Tuttosport. La società granata, infatti, sembrerebbe già essere alla ricerca di un possibile sostituto. La testa del tecnico granata, però, adesso è rivolta alla gara di lunedì sera, 6 marzo: all'Olimpico Grande Torino si affronterà il Bologna, con l'obiettivo di riscattarsi dalla sconfitta del derby e di conquistare 3 punti per riavvicinarsi ad una posizione in Europa.