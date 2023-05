Tuttosport: “Toro, nuovi trequartisti e una punta per la prossima stagione”

Il Torino si prepara a questo finale di stagione, e allo stesso tempo c'è chi in società lavora per il mercato e per dare nuovi elementi a Ivan Juric per la prossima stagione: il ds Vagnati, infatti, ha inviato un osservatore di fiducia a vedere la gara tra Schalke e Brema. I giocatori da seguire, e che da già un po' di tempo interessano al Toro, sono Drexler, Zalazar e Ducksch: "Evidente: si sta pensando al Toro del futuro, alla squadra che dovrà dare l’assalto a un posto per l’Europa. Non si vuole aspettare la fine del mercato, si punta a mettere a disposizione di Juric una rosa il più completa possibile per l’inizio della preparazione", scrive Tuttosport. E allo stesso tempo, si pensa anche ai rinnovi e agli eventuali riscatti, tra cui il russo Miranchuk. Nel frattempo, è iniziata la settimana che porta al 4 maggio, anniversario della scomparsa del Grande Torino nel 1949: il 30 aprile, l'ultima partita degli Invincibili sul suolo italiano, contro l'Inter, e l'1 maggio la partenza per Lisbona per affrontare il Benfica.