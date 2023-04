Tuttosport: “Un Toro brillante, tenace e maturo centra l’impresa all’Olimpico”

Il Torino espugna l'Olimpico di Roma battendo 0-1 la Lazio di Sarri. Tuttosport, nell'edizione odierna del quotidiano, commenta così la vittoria granata: "Miracolo: il Torino è tornato a vincere contro una big, e persino in trasferta. Seconda volta in campionato, dopo il Milan campione d’Italia a ottobre, ma in casa. E allora la prima riflessione da stendere è che è tornato il Toro: vivo e vegeto, brillante, tenace, spigliato e maturo come da tempo non vedevamo. Una prestazione assolutamente superiore per intelligenza tattica, intensità, ferocia agonistica, attaccamento, lucidità, vigoria atletica, qualità nel fraseggio, voglia di centrare l’impresa. E persino calma olimpica, nei momenti chiave della partita: pure durante il forcing finale avversario".