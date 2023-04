Tuttosport: “Vlasic e Miranchuk, spendereste 25 milioni per loro?”

Sulle colonne di Tuttosport questa mattina viene dedicato ampio spazio al mercato del Torino soprattutto in ottica riscatti dei cartellini di quei giocatori che ad oggi sono arrivati solo in prestito alla società granata. Il primo nome è quello di Nikola Vlasic con il prezzo del suo cartellino che, secondo il quotidiano piemontese, si è abbassato dai 15 ai 13 milioni di euro. Una cifra però ancora troppo alta per procedere con il riscatto dal West Ham viste le sue ultime deludenti prestazioni. Poi c'è Aleksej Miranchuk che è arrivato con l'Atalanta e che costerebbe al Toro 12 milioni di euro. Anche in questo caso però la dirigenza granata non è pienamente convinta a causa della sua discontinuità e anche per lui sarà decisivo il finale di campionato. Per riscattare entrambi servirebbero quindi 25 milioni di euro, una cifra che sembra essere difficile venga investita in questo momento per i due trequartisti. Chi invece sembra essere molto più facile rimangano all'ombra della Mole anche l'anno prossimo sono Valentino Lazaro e Andreaw Gravillon perché hanno costi inferiori e andrebbero ad aggiungersi a quello già definito di Radonjic.