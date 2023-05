Tuttosport: “Vlasic, il Toro chiede lo sconto al West Ham”

Ai microfoni del quotidiano è poi intervenuto Eraldo Pecci, ex giocatore del Torino che ha parlato del momento che sta attraversando il Torino di Juric: "Il Toro è una squadra che non subisce, ma allo stesso tempo non crea. Quando gli avversari in casa si espongono per vincere la partita, i granata sono bravi ad approfittare degli spazi".