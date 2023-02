Juventus, allenamento in vista del Torino: Pogba in gruppo, Chiesa a parte

Continua l'avvicinamento al Derby della Mole della Juventus, squadra che, dopo l'impegno di giovedì in Europa League, e la ripresa degli allenamenti nella giornata di ieri, oggi, sabato 25 febbraio, è scesa in campo alla Continassa in mattinata per una nuova seduta di lavoro agli ordini di Allegri. Nella prima parte, i bianconeri sono stati divisi in due gruppi ed hanno svolto delle esercitazioni nel tiro in porta e nel possesso palla, mentre in un secondo momento hanno disputato una partitella a campi ridotti. Non tutti hanno però partecipato a quest'ultima: Kostic, Rabiot, Danilo, Bremer, De Sciglio, Fagioli e Alex Sandro si sono infatti dedicati ad un lavoro prettamente atletico. La seduta odierna, alla quale ha partecipato Pogba, ma non Chiesa (lavoro differenziato per lui), si è infine conclusa con delle esercitazioni con tiri in porta.