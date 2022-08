Radonjic-Vlasic sugli scudi: la coppia dell’Est trascina il Toro e punta Bergamo

Decisivi contro la Cremonese, i due trequartisti sono gli uomini del momento in casa Torino

Luca Bonello

Con le loro giocate hanno illuminato la serata di Cremona e, con i loro gol, per entrambi il primo in carriera in Serie A, hanno permesso al Torino di conquistare la seconda vittoria in trasferta della stagione, proiettandolo in vetta alla classifica. Nemanja Radonjic e Nikola Vlasic, nel match di sabato scorso, con le loro giocate offensive e la loro pericolosità, hanno dimostrato di poter essere l'arma in più di questo nuovo Toro 2022/2023. In questo momento, sono loro i personaggi di copertina in casa granata.

Radonjic vivace ed imprevedibile, ma Juric non si accontenta: "Voglio che aumenti la realizzazione"

Quando si accende, si ha sempre la sensazione che possa accadere qualcosa. Radonjic al Torino ha portato una buona dose di imprevedibilità e vivacità, partendo alla grande nel match di Coppa con il Palermo e confermandosi prima a Monza e poi a Cremona, con una leggera flessione in una sfida comunque bloccata come Toro-Lazio. Insomma, il serbo si è inserito bene nel gruppo, è in fiducia ed è molto apprezzato da Ivan Juric, il quale, però, sa che può e deve ancora migliorare nel tiro in porta. "Voglio che aumenti la realizzazione, ma ha fatto una bella gara" ha detto il tecnico croato nel post di Cremonese-Torino. Arrivato al Torino in prestito con obbligo di riscatto condizionato a circa 2 milioni di euro, Radonjic si candida ad essere uno dei migliori colpi della Serie A per il rapporto qualità/prezzo. Ovviamente l'incognita è capire se potrà tenere questo standard di rendimento a lungo, considerando che in carriera gli è sempre mancata continuità.

Vlasic e il buon impatto in maglia Torino: "Posso crescere ancora molto"

Alla vittoria del Torino sulla Cremonese, anche Vlasic ha contribuito con un gol. Ma, oltre a questo, in tutta la partita l'ex West Ham si è proposto con continuità per il passaggio dei compagni, aiutando la squadra nella manovra e creando in zona offensiva. Il suo inserimento in squadra sta pian piano procedendo, e lo stesso calciatore è fiducioso in vista del futuro. Queste le sue parole a tal proposito: "Il metodo di gioco di Juric mi piace e credo che posso crescere molto in ogni allenamento e in ogni partita". Il tecnico dal canto suo ha elogiato lo stato di forma con cui Vlasic è arrivato in granata: "Nella partita contro la Lazio i suoi dati atletici ci hanno detto che è stato tra i migliori", ha detto Juric. Il quale, non è un mistero, è intervenuto in prima persona per portare Nikola al Torino essendo i due concittadini e conoscenti da parecchio tempo. "Sono qui anche e soprattutto per la presenza di Ivan", ha detto Nikola, arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Il Torino si gode dunque una coppia dell'Est di classe e qualità: sono loro due a spingere il Toro in vetta alla classifica dopo tre giornate.