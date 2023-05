TN Award 2022/2023: ultima occasione per votare il miglior granata della stagione!

Poker del Torino in casa dello Spezia e vittoria importante per la corsa all'8° posto quando al termine della Serie A manca solo una giornata. A sbloccare la partita è stata un'autorete di Wisniewski, in seguito Ricci, Ilic e Karamoh hanno arrotondato il risultato. Anche dopo questa sfida, torna, come di consueto, il Toro News Award, il sondaggio lungo tutta una stagione in cui viene eletto il miglior giocatore granata del campionato. Questa volta in particolare, il sondaggio è particolarmente importante, dato che è l'ultimo per quest'annata. Dopo la chiusura di questo infatti, sapremo ufficialmente il nome del vincitore del TN Award 2022/2023. Ad avere ancora chance di aggiudicarsi il titolo, e quindi a succedere a Bremer nell'albo d'oro, sono Schuurs e Sanabria.