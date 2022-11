Verso Bologna-Torino: probabili formazioni e ultime news sul match

Tra poche ore, sul campo del Dall’Ara, Bologna e Torino si sfideranno nella gara valida per la 13esima giornata di Serie A - calcio d’inizio programmato alle 12:30. I granata di Ivan Juric - che sarà sostituito da Matteo Paro in panchina a causa squalifica - cercheranno di dare continuità alle vittorie contro Udinese e Milan, come anche i rossoblù dopo i successi contro Lecce e Monza. Di seguito, le probabili formazioni e le ultime notizie sulla sfida.