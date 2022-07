Abbonamenti Toro: prezzi invariati rispetto al 2019/2020, ma non per le donne

Da oggi - lunedì 18 luglio - il Torino con un comunicato sul sito ufficiale ha dato il via alla nuova campagna abbonamenti in vista della stagione 2022/2023 ( QUI i dettagli ). Dalle 10 di questa mattina fino al 28 luglio sarà possibile rinnovare il proprio abbonamento con uno sconto per coloro i quali rinnoveranno in fase di prelazione; il 29 e il 30 luglio invece saranno i giorni dedicati alla prelazione ma con il cambio posto (esclusivamente presso la Biglietteria Nord dello Stadio), mentre dal 1 agosto inizierà la vendita libera per le nuove sottoscrizioni.

Facciamo un confronto ora con l'ultima campagna abbonamenti del Torino del 2019/2020, l'ultima prima dell'arrivo del Coronavirus che non ha permesso nelle due stagioni successive alle squadre di riaprire la campagna abbonamenti (in verità alcune società di Serie A hanno varato, nel 2021/2022, forme di mini-abbonamenti; non così il Torino). Rispetto alla stagione 2019/2020 dunque, i prezzi degli abbonamenti per le nuove sottoscrizioni sono rimasti quasi invariati per quanto riguarda i biglietti "Interi" e per gli "Under 16". E' aumentato il prezzo solamente per la Tribuna Granata e le Poltroncine Granata per gli "Interi" rispettivamente di 20 e 10 euro. Ad aumentare più sensibilmente sono i nuovi abbonamenti per le donne: il prezzo per la Curva Maratona della stagione 2019/2020 era di 180 euro, mentre quello per la nuova stagione 2022/2023 sarà di 210 euro.