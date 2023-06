Aina, un rendimento troppo altalenante: il bilancio di quattro anni a Torino

Per l'esterno nigeriano questa è stato l'ultimo anno in maglia granata: in quattro stagioni ha collezionato 2 gol e 7 assist in 113 presenze

Luca Sardo Redattore

Il match tra Torino e Inter andato in scena sabato scorso è stata l'ultima volta in cui Ola Aina ha indossato la maglia granata. L'esterno nigeriano infatti ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, non rinnoverà il contratto con il Toro e dunque andrà via a parametro zero. Aina - tramite delle storie postate sul profilo Instagram - ha reso noto il suo addio al Torino: prima ha pubblicato una sua foto risalente al 19 agosto 2018 (giorno del suo esordio in campionato in Torino-Roma) con la scritta "Il primo", e poi un'altra durante Torino-Inter del 3 giugno 2023, accompagnandola dalla scritta "L'ultimo". Aina lascerà Torino dopo aver collezionato 2 gol e 7 assist in 113 presenze.