Alla scoperta dell’Espanyol: il prossimo avversario del Toro in Liga fatica

Il primo avversario nelle amichevoli di dicembre del Torino sarà l'Espanyol che non sta vivendo un periodo semplice in campionato: conosciamo meglio la formazione che sfiderà i granata

Federico De Milano

Nella giornata di oggi, sabato 10 dicembre, il Torino tornerà in campo quasi un mese dopo l'ultima volta. I granata, partiti giovedì per la Spagna dove saranno in ritiro fino al 17 dicembre, hanno infatti in programma due amichevoli. La prima delle due si giocherà contro l'Espanyol, squadra di Barcellona che milita nella Liga spagnola dove però non se la sta cavando molto bene. Un match tra Toro ed Espanyol si è già visto una sola volta in passato. Era il 20 giugno 1973 e quel match amichevole terminò 1-1 con rete granata siglata da Gianni Bui.

La situazione di classifica non lascia dormire sonni tranquilli ai tifosi dell'Espanyol — Il tecnico della formazione iberica è Diego Martinez, arrivato in estate dopo le ultime esperienze con Osasuna e Granada. Il lavoro fin qui svolto dall'allenatore spagnolo non si può però definire esaltante, almeno per quanto riguarda i risultati. Il suo Espanyol si trova infatti in 16^ posizione, un punto solo sopra alla zona retrocessione. Dopo 14 giornate la squadra di Barcellona ha raccolto solo 12 punti frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e altrettante sconfitte. Proprio per questo andamento, il ritiro della formazione biancoblu sarà molto importante per mister Martinez per cercare di collaudare nuovi schemi e nuovi stili di gioco per risollevare la squadra nella seconda parte di stagione che sarà cruciale per cercare di evitare la retrocessione.

Alcuni singoli dell'Espanyol: Darder e Braithwaite i più pericolosi — La rosa dell'Espanyol è composta in gran parte da calciatori spagnoli. Per noi italiani, abituati ad avere a che fare con molti giocatori che arrivano dall'estero può stupirei il fatto che su 23 elementi che compongono stabilmente la rosa della prima squadra, ci sono solamente 6 stranieri. Nella deludente Spagna vista al Mondiale in Qatar non è stato selezionato nessuno dei giocatori dell'Espanyol e tra gli stranieri l'unico convocato era l'ex Barcellona Martin Braithwaite. Il centravanti danese ha giocato le prime due partite (senza segnare) del girone con la sua Danimarca prima di essere eliminato mancando la qualificazione per gli ottavi. Dopo un periodo di vacanze post Mondiale, Braithwaite è già rientrato alla base per allenarsi agli ordini di mister Martinez. Ed è proprio la punta danese assieme a Sergi Darder ad essere nell'elenco dei giocatori più pericolosi dell'Espanyol. Il centrocampista classe 1993 è stato inoltre un nome accostato in passato alla società granata.

La situazione infortuni in casa Espanyol in vista della sfida con il Toro — Il tecnico Martinez per l'amichevole contro il Torino dovrà fare a meno di due giocatori importanti come Adri Pedrosa e Pol Lozano. Come si legge sul sito ufficiale del club catalano, i due calciatori sono rimasti a Barcellona per recuperare dai rispettivi infortuni. Il primo ha accusato nelle scorse settimane un problema all'inguine mentre il secondo è alle prese con uno stiramento del ginocchio destro. Rimane infine in dubbio anche lo stesso Braithwaite che potrebbe necessitare di più tempo per recuperare dalle fatiche del Mondiale. Potrebbe quindi esserci spazio per un centravanti di esperienza come Joselu oppure per alcuni dei tanti giovani in rampa di lancio dell'Espanyol come ad esempio l'esterno Javi Puado e il centrocampista Vinicius Souza.