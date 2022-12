Torino, squadra in volo per la Spagna. Un disguido causa un ritardo

Il Torino è pronto a partire per la Spagna: da oggi, 8 dicembre, fino al 17, i granata saranno in ritiro in territorio spagnolo

Redazione Toro News

Il Torino di Ivan Juric è in partenza per la Spagna, direzione San Pedro del Pinatar. In questa cittadina spagnola, infatti, i granata trascorreranno circa 10 giorni al Pinatar Arena Football Center, per poi rientrare sotto la Mole il 17 dicembre. La squadra, intorno alle 17.30, è arrivata all'aeroporto di Torino-Caselle, dal quale ha preso - con un’ora circa di ritardo dovuto a un disguido tecnico dell’aviazione - il volo che la accompagnerà fino in Spagna. Tra gli assenti, Vlasic in quanto ancora impegnato con la nazionale croata nei Mondiali in Qatar, e Lukic, Milinkovic-Savic, Radonjic e Rodriguez - appena rientrati dopo l'eliminazione dal Mondiale, ma ancora in ferie - che quindi raggiungeranno il gruppo nei giorni seguenti. Tutti gli infortunati (Singo, Aina, Linetty e Schuurs) saranno presenti in Spagna nell’arco dei dieci giorni. Presenti anche diversi giocatori della Primavera per infoltire il gruppo a disposizione di Juric.

Le amichevoli durante il ritiro — Sono due le amichevoli in programma per il Torino durante questo ritiro sul suolo spagnolo, ed entrambi gli avversari sono due squadre militanti nella Liga, campionato spagnolo di massima serie. Già questo sabato, 10 dicembre, i granata scenderanno in campo alle 16:00, contro l'Espanyol, sul campo del Pinatar Arena Football Center. Successivamente, venerdì 16 dicembre, la squadra di Ivan Juric affronteranno l'Almería, sempre sullo stesso campo, alle 17:00. Il giorno dopo, 17 dicembre, il Torino rientrerà in Italia per poi proseguire la preparazione in vista della Serie A in città.