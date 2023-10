Allegri stende ancora Toro e Juric: il croato perde il derby già alla vigilia

L'apporto della panchina: Milik cambia la partita

Juric al termine della gara, quasi in lacrime, ha detto che deve dare di più e lui è il primo a essere in difetto per questo avvio deficitario di stagione. Come dare di più? In primo luogo cambiando la sua strategia comunicativa, davvero deleteria nelle ultime settimane. E poi pensando a qualcosa di diverso anche dal punto di vista tattico per dare un po' più di vigore offensivo. Anche ieri Juric ha insistito su Seck sulla trequarti per quasi 75', ma la prestazione di Seck non è stata all'altezza della situazione. Lui non è stato l'unico a deludere, però c'è da dire che Seck ha avuto tante opportunità dal 1' in questo primo segmento stagionale e le cose non sono andate benissimo. La seconda punta è stata messa anche ieri al 26' della ripresa (Sanabria per Seck) e qualche pericolo il sudamericano l'ha creato negli ultimissimi minuti. Juric ha anche inserito la terza punta, proprio come contro la Roma (Pellegri dentro per Ilic al 39' della ripresa). Ha chiuso la gara con Vlasic più i tre attaccanti. Purtroppo per i granata la situazione era già ampiamente compromessa dopo un avvio di ripresa da incubo. A spostare gli equilibri di un derby bilanciato ci hanno pensato due fattori: gli errori di Vanja e l'ingresso di Milik. Allegri l'ha pescato a inizio ripresa per Miretti e il polacco ha davvero inciso permettendo alla Juventus di salire un ulteriore gradino in quanto ad atletismo. Anche la panchina ha dunque avuto un ruolo nel derby della Mole e ha strizzato l'occhio alla Juventus.