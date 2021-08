Az Alkmaar-Torino 2-1, Rodriguez: “Possiamo fare una bella stagione”

Le parole del giocatore svizzero al termine dell'amichevole in Olanda: "Siamo un buon gruppo che ormai si conosce bene"

Al termine dell'ultima amichevole prestagionale contro l'Az Alkmaar, finita per 2-1 a favore della formazione olandese, ai microfoni di Torino Channel parla il difensore granata Ricardo Rodriguez, dichiarando le sue impressioni sulla partita e sulla squadra: "Abbiamo fatto una buona partita. Entrambe le squadre hanno giocato bene, oggi ho visto che siamo allo stesso loro livello (l'Az Alkmaar tra una settimana comincia il campionato, ndr). Manca ancora un po' di tempo, bisogna lavorare per migliorare, ma penso che stiamo facendo bene. Se riusciamo a mantenere il ritmo di oggi, penso che in campionato quest'anno riusciremo a fare una buona stagione. Il gioco di Juric è intensivo, ma a noi piace e l'importante è che giochiamo bene. Ci conosciamo ormai da tanto tempo, sappiamo quello di cui abbiamo bisogno, siamo un bel gruppo". Il difensore svizzero parla anche di quel che sarà la prima partita ufficiale dell'era Juric, domenica 15 agosto in Coppa Italia contro la Cremonese, con il ritorno del pubblico allo stadio: "Puntiamo a fare bene. Che ci sia il pubblico è una buona cosa, speriamo di fare una buona prestazione."