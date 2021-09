Belotti, cauto ottimismo: recupero possibile in 15-20 giorni

In casa Toro si respira un cauto ottimismo dopo i primi esami a cui si è sottoposto il Gallo, oggi la diagnosi definitiva

Il capitano del Torino Andrea Belotti si è sottoposto ai primi esami strumentali che sembrerebbero aver escluso l'ipotesi di una frattura composta al perone. Per lui si potrebbero ipotizzare circa 15-20 giorni di stop, certamente meno delle 4 o 5 settimane che erano emerse nei giorni scorsi. Oggi è prevista la diagnosi definitiva in seguito ad esami più approfonditi, ma le prime indicazioni lasciano ben sperare i tifosi granata che potrebbero rivedere presto in campo il Gallo. Il numero 9 del Toro aveva subito un colpo in uno scontro di gioco col difensore viola Martinez Quarta durante la scorsa partita Fiorentina-Torino. Belotti poi aveva dovuto lasciare il ritiro della Nazionale italiana di Coverciano proprio per i postumi di questo infortunio. Se gli esami odierni dovessero confermare il cauto ottimismo che si sta diffondendo ora, ci sarebbero possibilità di vedere il capitano granata già nella prossima partita contro la Salernitana.