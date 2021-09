Toro, il saldo del mercato: grandi investimenti rinviati al 2022

Tanti prestiti con diritto di riscatto: nel mercato appena concluso sono girati pochi soldi

Alberto Giulini

Si chiude con un saldo positivo il mercato del Toro: i granata, a fronte di poco meno di 7 milioni di euro investiti, in questa sessione estiva ha incassato una cifra che si avvicina ai 16 milioni di euro. L'acquisto più oneroso risponde al nome di David Zima, centrale ceco arrivato a titolo definitivo dallo Slavia Praga: per il classe 2000 i granata hanno sborsato circa 5 milioni di euro. Cifre che - va ricordato - fanno riferimento ad indiscrezioni di stampa: per conoscere quelle ufficiali bisognerà attendere la pubblicazione del bilancio.

LE CESSIONI - A garantire un tesoretto ai granata sono state tre cessioni in particolare. L'ultima in ordine cronologico, quella di Lyanco, ha portato nelle casse del Toro circa 7,5 milioni cui potrebbero aggiungersene altri 2,5 di bonus in futuro. 6,5 milioni sono invece arrivati da Soualiho Meité, non riscattato dal Milan ma ceduto al Benfica. Tornando ancora più indietro nel tempo, il riscatto da parte dell'Elche di Lucas Boyé dovrebbe aver fruttato una cifra vicina ai 2 milioni di euro.

LE SPESE - Il mercato in entrata è stato invece caratterizzato da un tendenziale rinvio degli investimenti alla prossima estate. Oltre a Zima, è stato prelevato a titolo definitivo Magnus Warming per una cifra vicina agli 1,5 milioni di euro compresi i bonus. Berisha costerà circa 300mila euro (prestito con obbligo di riscatto), Pobega, Pjaca e Praet sono arrivati in prestito gratuito, per Brekalo è stato versato mezzo milione di euro (cui potrebbero aggiungersi altri 500mila euro di bonus).

I RISCATTI - Gli investimenti - come detto - sono stati rimandati alla prossima estate. Formula ricorrente è stata infatti il prestito con diritto di riscatto: se i giocatori avranno convinto, la società potrà decidere di trattenerli pagando una cifra già pattuita. Per Pjaca dovrebbe avvicinarsi ai 6 milioni di euro, per Praet e Brekalo rispettivamente a 14 e 11. Così come nel 2022 dovrebbe scattare il riscatto di Mandragora dalla Juventus: al raggiungimento di determinate condizioni, il centrocampista diventerà tutto del Toro per 9 milioni cui potrebbe aggiungersene un altro di bonus.

ACQUISTI

Berisha 0,3 milioni

Warming 1

Pjaca 0 (diritto di riscatto 6)

Pobega 0 (prestito secco)

Praet 0 (diritto di riscatto 15)

Zima 5

Brekalo 0,5 (diritto di riscatto 11)

TOTALE: 6,8

CESSIONI

Ujkani 0 (scadenza contratto)

Ferigra 0 (scadenza contratto)

Nkoulou 0 (scadenza contratto)

Damascan 0 (scadenza contratto)

Boyé 2

Sirigu 0 (risoluzione consensuale)

Meité 6,5

Lyanco 7,5

Segre 0 (prestito con diritto/obbligo)

Rauti 0 (prestito secco)

Millico 0 (prestito secco)

TOTALE: 16