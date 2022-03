Berisha, buona la prima: prestazione sicura col Bologna. Vanja rischia il posto

Il portiere albanese contro il Bologna ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia del Toro dopo aver già giocato in Coppa Italia

La partita del Torino a Bologna è stata quella del ritorno in campo di Etrit Berisha . Il portiere albanese ha disputato la prima partita in Serie A con la maglia del Torino dopo aver già giocato in Coppa Italia contro la Sampdoria. Non giocava titolare nel massimo campionato da due anni (Parma-Spal del marzo 2020). L'ex Spal ha messo in mostra una prestazione solida anche se non trascendentale e ora si aprono nuovi scenari per la porta granata nel futuro prossimo.

PRESTAZIONE - Dopo le recenti critiche piovute addosso al titolare della porta del Torino, Vanja Milinkovic-Savic , c'era curiosità nel vedere all'opera Berisha. Il portiere albanese ha saputo farsi trovare pronto mettendo in mostra una buona prestazione. Gli attaccanti del Bologna lo hanno agevolato perché la produzione offensiva della formazione di Mihajlovic è stata davvero scarsa. Il primo tiro in porta della squadra rossoblù è infatti arrivato solo al minuto 75, prima Berisha non ha mai dovuto sporcarsi i guantoni. Nonostante ciò l'ex Spal non si è distratto nell'arco della partita e ha sempre risposto presente quando chiamato all'ordinaria amministrazione. Il numero 1 granata ha convinto in ciò che doveva fare ovvero gioco con i piedi scambiando palla coi compagni e nel finale c'è stata anche un'uscita dai pali non semplice nella quale ha anticipato in scivolata un pericoloso Falcinelli che si stava involando verso la sua porta.

DUALISMO - A questo punto le gerarchie della porta possono ritenersi in discussione. La squadra di Juric dovrà scendere in campo ancora 11 volte prima della fine della stagione e non ci sarebbe da stupirsi se il cambio della guardia, andato in scena a Bologna a causa di un problema fisico di Vanja, potesse essere definitivo. Lo stesso allenatore croato al termine del match non ha escluso che l'estremo difensore albanese possa giocare di nuovo contro l'Inter, anche se in settimana Vanja tornerà a disposizione dopo l'infortunio alla mano. "Io penso che Berisha nei primi 3-4 mesi qui non ha fatto bene, non era sul pezzo come doveva essere. Poi si è sistemato e ha fatto meglio durante gli allenamenti. Mentre Vanja ha avuto un piccolo calo: analizzeremo tutto con calma nei prossimi giorni", sono state queste le parole di Juric riguardo all'avventura in granata del portiere classe 1989. A questo punto ogni possibile scenario è aperto e entrambi i portieri dovranno stare pronti e concentrati al massimo in allenamento per non rischiare di finire in panchina. Questo dualismo potrebbe rivelarsi molto utile al Toro per ottenere il massimo possibile dai suoi due numeri 1.