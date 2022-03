Berisha o Vanja? La sosta dà tempo a Juric per sciogliere il dubbio portiere

Berisha bene contro l'Inter ma male con il Genoa. Milinkovic-Savic non ha mai convinto pienamente. La sosta sarà utile a Juric per schiarirsi le idee

Luca Bonello

"Ora c'è la sosta per riflettere. Vediamo". Così Ivan Juric, dopo Genoa-Torino, ha risposto alla domanda di un giornalista riguardante la scelta del portiere titolare per il finale di stagione dei granata. Il dubbio del tecnico è tra due: da un lato c'è Berisha, che ha difeso la porta del Toro contro il Bologna, contro l'Inter e contro il Genoa (dove ha commesso l'errore decisivo), dall'altra c'è Milinkovic-Savic, il numero 1 designato dal tecnico sin dal primo giorno di ritiro ma che è incappato in un brusco calo nel girone di ritorno. Due portieri per una maglia da titolare, che mai come adesso non ha un padrone fisso.

GERARCHIE - Dal giorno dell'infortunio alla mano del titolarissimo Milinkovic-Savic, Juric ha scelto Etrit Berisha come portiere sostituto. L'albanese, contro Bologna e Inter ha convinto, ma non nel match con il Genoa, quando, non controllando un semplice cross dalla destra, ha permesso a Manolo Portanova di segnare la rete del decisivo 1-0. Un errore fatale ai fini del risultato per l'ex Spal, il quale potrebbe aver perso l'occasione di conquistare definitivamente la titolarità fra i pali. Juric l'ha infatti schierato dal 1' a Marassi, nonostante Vanja fosse comunque tra i convocati per la gara.

FUTURO - Durante la sosta per le nazionali, Juric ha un po' di tempo per prendere una decisione. Milinkovic-Savic non ha mai garantito sicurezza in stagione e si è reso colpevole di diversi errori, ma, d'altro canto, il match con il Genoa di Berisha lascia dei dubbi anche sul portiere albanese. Le gerarchie tra i pali non sono affatto definite e il dilemma portiere accompagnerà il mondo granata sino a ridosso della sfida con la Salernitana, quando la scelta dell'allenatore sarà decisiva per capire a chi sarà affidato il compito di proteggere la porta del Toro sino al 22 maggio.