Bilancio Torino 2022: oltre 10 milioni spesi per Ilkhan, Seck e Pellegri

Ilic guida la classifica. Investimento oneroso anche per Ilkhan

Il reparto su cui il Toro è intervenuto in maniera più pesante (anche a causa delle partenze di Mandragora, Lukic e Pobega) è sicuramente il centrocampo. A guidare questa 'classifica' c'è uno degli ultimi acquisti in ordine di tempo, Ivan Ilic. Per assicurarsi le sue prestazioni, il Torino sborserà 17 milioni di euro commissioni comprese: uno sforzo non indifferente (il più caro dell'ultima finestra di mercato in tutta la Serie A) per portare il centrocampista serbo alla corte di Juric. Nella precedente finestra di gennaio, quella del 2022, è arrivato il suo compagno di reparto, quel Samuele Ricci che in pochissimo tempo si è preso le chiavi della squadra alla modica cifra di 8,5 milioni di euro (per l'obbligo di riscatto). Anche per Ilkhan, un investimento in chiave futura, il Toro ha investito una bella cifra: 4,5 milioni per strapparlo al Besiktas.