Torino, il bilancio del 2022: conti ancora in rosso, ma la perdita è minima

Si è chiuso ormai da qualche mese il 2022 e come di consueto il Torino ha reso pubblico il suo bilancio: il fatturato risulta pari a 112,7 milioni, ma i conti hanno comunque registrato una perdita di 6,8 milioni. Si tratta del quinto anno consecutivo in cui il Toro chiude l'anno solare in rosso e dal 2005 in avanti è capitato 13 volte in 18 anni.