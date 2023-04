Calciomercato Torino, non solo Liverpool: anche il Newcastle vuole Schuurs

Il Newcastle ha puntato Perr Schuurs. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club che attualmente occupa il quarto posto in Premier League, avrebbe intenzione di portare in Inghilterra l'attuale numero 3 del Torino. Non solo il Liverpool, un altro club inglese ha messo dunque nel mirino Schuurs in vista della prossima stagione: "Non c'è ancora un'offerta, ma il club di proprietà araba sembra intenzionato a formularne una" riporta gianlucadimarzio.com. Schuurs è diventato in poco tempo leader difensivo della squadra di Ivan Juric, motivo per cui il club granata non vorrebbe farlo partire a meno di offerte molto importanti. Fino a questo momento l'olandese classe 1999 ha collezionato 26 presenze tra campionato (23) e Coppa Italia (3).