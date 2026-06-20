Chi lascerà il Torino questa estate? Tra le pagine di La Stampa, viene dedicato un focus sugli esuberi della formazione granata. Zakaria Aboukhlal, Tino Anjorin, Franco Israel e Ivan Ilic: questi i giocatori che hanno deluso le aspettative nell'ultima stagione del Toro secondo il quotidiano. La dirigenza granata ha il compito di piazzare sul mercato chi ha reso poco per risanare le finanze del club: "Negli ultimi anni il saldo è in profondo rosso visto che una bella parte dei più grandi investimenti si è rivelata sbagliata: 33 milioni di euro buttati via che certo non hanno invogliato la proprietà ad aprire il portafogli per altre grosse puntate". Tengono banco le situazioni legate all'ex Tolosa arrivato per 7,5 milioni la scorsa estate che "ha chiuso la stagione a casa sua, in Olanda, per curarsi dopo l'infortunio al ginocchio e adesso per prima cosa si dovranno valutare le sue condizioni dopo la lunga assenza". Il centrocampista inglese, invece, è stato solo a mezzo servizio: "Condizionato dai guai fisici, per lui il ritiro a Pinzolo può essere indicativo sul futuro". Sullo sfondo anche le uscite di Israel e Ilic.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.