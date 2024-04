Bilancio Torino 2023, aumentano gli incassi dal botteghino: +38%

Per spiegare la crescita occorre prima di tutto una premessa: i primi mesi del 2022 sono stati condizionati dalle limitazioni per contrastare la diffusione del Covid: gli stadi sono infatti tornati ad aprirsi al 100% della capienza solamente nel mese di aprile. Ma la crescita registrata nel 2023 non si può limitare a questa prima considerazione. A bilancio pesa innanzitutto una campagna abbonamenti che ha fatto registrare un dato più elevato rispetto a quello precedente. I numeri delle tessere stagionali sono impietosi (solo 8.092 lo scorso settembre), ma comunque superiori al dato del 2022 (5.946, peggior risultato dell'era Cairo in Serie A). E così è emerso un primo passo avanti a bilancio: nel 2022 gli abbonamenti avevano fruttato appena 538 mila euro, un risultato più che triplicato passando a 1,715 milioni di euro.

Cresce l'incasso dai biglietti. E nel 2024 ci sarà l'"effetto Innocenti"

Il balzo in avanti è stato registrato anche per quanto riguarda la vendita dei biglietti singoli. Nel 2022 il club aveva incassato 3,939 milioni di euro, grazie anche al fatto che per la stagione 2021/2022 non fossero stati attivati abbonamenti a causa del Covid. La crescita registrata nel 2023 non è stata dunque così significativa come quella degli abbonamenti: la cifra raccolta lo scorso anno solare ammonta a 4,464 milioni di euro. In tema di incassi da stadio non si può non menzionare l'ottimo impatto di Luca Innocenti, il nuovo dirigente che si sta occupando - con ottimi risultati - delle promozioni per ripopolare il Grande Torino. La crescita più importante è stata registrata nel 2024, quando l'affluenza allo stadio è stata sempre molto elevata e sarà dunque da valutare nel bilancio che verrà pubblicato tra un anno. Lecito dunque attendersi numeri ancora in crescita alla voce ricavi dalla biglietteria.