Torino, nuovo innesto in società: dall’Inter arriva Luca Innocenti

Il Torino ha annunciato sul proprio sito ufficiale l'arrivo di una nuova figura nel proprio piano dirigenziale. Si tratta di Luca Innocenti che entra nella società granata con il ruolo di Revenue Stadio, Marketing & Digital. Il suo ruolo sarà quello di occuparsi di tutti i ricavi generati dallo stadio Olimpico Grande Torino e più in generale della gestione del marketing del club. Per oltre dieci anni un compito simile lo ha avuto anche all'Inter dove si è distinto nel ruolo di responsabile della biglietteria e dei ricavi di San Siro che da diverse stagioni (escluso il periodo Covid) sono sempre stati in crescita. Il lavoro di Innocenti a Milano è stato molto apprezzato e grazie alle sue campagne ha saputo ripopolare il Meazza di tifosi interisti. Cairo e tutto il piano dirigenziale granata hanno proceduto con questo innesto augurandosi dei traguardi simili anche in casa Toro. In questo modo la società si irrobustisce e si completa grazie all'ingresso di un professionista che vanta una grande esperienza e che potrebbe aiutare notevolmente il club granata in termini di ricavi.