Cairo ai tifosi su Instagram: “Robaldo e Primavera a Torino, ce la farò”

Qualcuno ha criticato anche la mancanza di un solido progetto giovanile e il fatto che i giovani granata siano costretti a giocare a Vercelli o Biella. Altri hanno inoltre osservato che la scuola calcio granata è stata declassata e non figura più tra quelle maggiormente importanti, come evidenziato proprio da Toro News negli scorsi giorni. Anche qui il Presidente si è fatto sentire, scrivendo: "Stendo un velo pietoso sulla scuola calcio... Per il resto è una mia assoluta priorità. Così come far giocare la Primavera a Torino. E ce la farò!"

Il patron granata si è anche sbilanciato per quel che riguarda il Robaldo, declinando la colpa della situazione di stallo. «Lo farò presto. Se non è ancora successo non è colpa mia. E farò anche altro...».

Non è la prima volta che Cairo si lascia andare a questi dialoghi diretti sui social: già in passato aveva utilizzato il proprio profilo Instagram per dialogare direttamente anche con chi gli muoveva delle critiche.