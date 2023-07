Cairo: “Non voglio fare proclami ma ho fiducia. Verdi? Non è un esubero”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport sono state riportate alcune importanti dichiarazioni del presidente del Torino Urbano Cairo. Il numero uno granata ha parlato ieri, martedì 11 luglio, all'evento "La7 per te" (LEGGI QUI). "Non voglio dire cose in più o fare proclami– ha iniziato –, ma credo che, dopo due anni piuttosto buoni con il nostro allenatore e con una squadra che è stata arricchita di talenti, si possa fare un passo in avanti, qualcosa in più. Dove possiamo arrivare non lo so e per scaramanzia non lo dico, ma Juric è bravo e con lui va tutto bene. Io ho fiducia". E poi ha continuato: "Nel mercato televisivo abbiamo una squadra di campioni che è con noi da tempo e siamo soddisfatti della Gruber, di Mentana e di tutti gli altri. Sono felici con noi e li teniamo volentieri. Il mercato del calcio è più complicato: ci sono i giocatori che arrivano, quelli che vogliono andare... A me piacerebbe tenere tutti, ma non è possibile. Nel 2019 quando decisi di non cedere nessuno, avemmo dei problemi con Nkoulou. Bisogna adattarsi al mercato e vedere cosa accadrà".