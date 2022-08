Calciomercato Torino, Juric attende un innesto a centrocampo con più sostanza

Juric dal mercato si aspetta un rinforzo da sistemare in mezzo al campo in partite dove occorre più fisicità

Ivan Juric continua a chiedere un rinforzo a centrocampo: "In mezzo serve un giocatore". Ebbene sì, così come nell'ultima conferenza del tecnico granata ( QUI la conferenza stampa pre Monza ), anche oggi ( LEGGI QUI la conferenza ), in vista del secondo impegno di campionato in programma contro la Lazio allo stadio Olimpico Grande Torino, Juric ha elencato i reparti dove è necessario che la società intervenga. Tra tutti sempre presente il centrocampo.

Il tecnico croato dal mercato si aspetta ancora diversi rinforzi, tra questi uno con più sostanza da sistemare in mezzo al campo in partite dove occorre più fisicità, tipo quella di sabato contro la Lazio: "Penso che ci manchi ancora qualcosa - dice Juric - . Dobbiamo mettere in mezzo qualcuno di più sostanza, in certe partite si riesce a giocare un calcio champagne, ma poi ci sono altre situazioni dove ci vuole più fisicità e contro la Lazio sarà così". Il tecnico granata desidera un giocatore con le caratteristiche simili a quelle di Pobega o Mandragora, che possa dunque garantire maggiore sostanza e fisicità in determinate partite.