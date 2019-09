Caso Nkoulou, dichiarazioni non autorizzate dal Torino: multa in arrivo?

Il caso Nkoulou è tornato alla ribalta nella giornata odierna. Il difensore camerunense ha fatto sapere la propria versione sotto forma di comunicato stampa sull’Equipe, il principale quotidiano francese sportivo. Il ragazzo si è detto pronto a rimettersi a disposizione del Torino (LEGGI QUI). La società granata, tuttavia, non potrà chiudere entrambi gli occhi di fronte alle parole di Nkoulou sul giornale transalpino. Le parole del giocatore, apparse prima su L’Equipe e poi sui social del ragazzo, non erano state infatti autorizzate dal Torino. Il regolamento in questi casi, prevede un’ammenda in caso di interviste non autorizzate e c’è la possibilità che Nkoulou incappi in questo destino. Ma starà al Torino decidere se lasciar passare la questione ed aprire a una riappacificazione, o punire il ragazzo per non aver rispettato le regole. Potrebbe, comunque, essere l’ultimo atto di un’annosa vicenda che ha scosso il mondo granata nelle ultime settimane.

PAROLE – Nkoulou era perfettamente consapevole di trasgredire le regole, consegnando un proprio comunicato stampa personale ad un giornale, ma ha voluto comunque procedere. Il tentativo è apparso come un’estrema modalità di far sentire la propria voce al termine di una lunga e fastidiosa querelle. Ha cercato di difendere la propria professionalità, criticando la società per non aver mantenuto le promesse. La chiusura del comunicato, tuttavia, appare come una mano tesa verso il Torino. “Ho sempre rispettato il Torino – dice Nkoulou, aggiungendo -. Continuerò a lottare per questi colori”.

AMMENDA – Prima, però, della pace definitiva, la società dovrà decidere se multare o meno il giocatore il giocare. Il condizionale è d’obbligo in questo caso perchè il regolamento interno riguarda le interviste non autorizzate, ma quello di Nkoulou era un comunicato stampa. E in più in una condizione particolare, in cui il ragazzo non aveva avuto modo di far sentire la sua versione dei fatti. Nelle prossime ore la decisione. Intanto, stamane, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Simone Verdi il presidente Urbano Cairo è tornato sulla vicenda, sottolineando come “Nkoulou sa bene cosa deve fare per rimediare all’errore” (LEGGI QUI).

Andrea Calderoni