Check-up Toro: a sette giorni dal via difesa ok, il problema restano i gol

Mancano sette giorni alla prima partita ufficiale della stagione per il Torino di Ivan Juric. I granata, ancora incompleti ma pronti ad accogliere Nikola Vlasic sulla trequarti, sfideranno la Feralpisalò in Coppa Italia. Sarà di certo un inizio soft per il Toro, che però avrà modo di portare avanti la preparazione in vista del campionato. In amichevole, al di là delle consuete rotazioni qualcosa si è intravisto. La squadra ha tenuto l'ossatura della vecchia stagione e l'identità di gioco è ovviamente sempre la stessa, ma Juric sta provando a fare dei passi in avanti.