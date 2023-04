Con la Lazio una partita che si prepara da sé: questo il vantaggio per il Toro

Il Torino tornerà in campo sabato 22 aprile alle ore 18 all’Olimpico di Roma contro una delle squadre più in forma del momento: la Lazio di Maurizio Sarri. Impegno sulla carta alquanto ostico per la compagine allenata da Ivan Juric, ma si sa che gare come queste si possono preparare da sole e quindi per i granata potrebbe essere un vantaggio in una fase della stagione senza particolari obiettivi. L’ultima uscita con la Salernitana ha lasciato qualche dubbio sui granata e sul rendimento che potrebbero avere i granata da qui alla fine della stagione. Mancano ancora otto giornate, ma il Torino non ha più nulla da chiedere a questo campionato e quindi non è facile trovare delle vere motivazioni. Si può pensare a concludere il torneo con più punti rispetto alla scorsa stagione e si può pensare di finire nella parte sinistra della classifica ma manca quell’obiettivo che ti fa tirare fuori qualcosa in più. Questo vale soprattutto in gare come quella appena giocata con la Salernitana; come detto, potrebbe essere diverso in vista di un match sulla carta proibitivo come quello di Roma.