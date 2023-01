Coppa Italia, Juric post Milan-Torino 0-1: “Presidente contento, come tutti”

Termina 1-0 in favore dei granata la sfida di Coppa Italia tra Milan e Torino grazie al gol al 114' di Adopo: nel post partita il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare la prestazione dei suoi ragazzi. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il presidente è contento, tutti lo siamo, è stata una bella serata per tutti noi e per tutti i tifosi. Ci tenevamo, abbiamo fatto una bella partita alla pari. Siamo stati molto concentrati e molto giusti. Abbiamo avuto tante occasioni per poter far male ma i ragazzi sono stati bravi. Vincere a San Siro è sempre una soddisfazione grande. Sul rosso, Djidji mi sembrava avesse preso la palla. Non sono d'accordo con il secondo cartellino giallo di Djidji, prende completamente il pallone, ma siamo tutti contenti. Ho visto un Toro alla pari, con tante occasioni e che ha tenuto fino alla fine. Il Milan ha difensori buoni e tosti, e noi l'abbiamo tenuta bene. Anche Pobega mi è piaciuto, ma per tutta la partita penso che abbiamo risposto molto bene, con molte palle giocate".