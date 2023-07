Il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione del Toro sarà lunedì 14 agosto. I granata scenderanno in campo per i trentaduesimi di Coppa Italia (QUI IL TABELLONE COMPLETO) contro la vincente della gara tra Vicenza e Feralpisalò. La gara del Toro si disputerà alle 21.15 al Grande Torino e sarà trasmessa in diretta televisiva su Italia 1.