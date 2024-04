Cresce l’attesa per il derby: 2000 al Fila, Grande Torino verso il tutto esaurito

Ultime centinaia di biglietti in vendita. La Curva Primavera torna a riempirsi come non succedeva da tempo

Alberto Giulini Vicedirettore 11 aprile 2024 (modifica il 11 aprile 2024 | 06:21)

Cresce l'attesa per un derby della Mole che potrebbe far registrare il tutto esaurito. A meno di 48 ore dal fischio d'inizio è ormai partita la caccia agli ultimissimi biglietti per assistere alla sfida che vedrà contrapporsi il Toro di Juric alla Juve di Allegri.

In 2000 al Filadelfia in un pomeriggio lavorativo — Nonostante un recente rendimento a dir poco deludente (ultima vittoria nel 2015, gara d'andata tra le più brutte degli ultimi anni), in casa granata i tifosi stanno rispondendo presente. Al Filadelfia si sono presentati in duemila per caricare la squadra. Un numero non indifferente, trattandosi del primo pomeriggio di un giorno lavorativo.

Verso il record di presenze — Ma l'attesa cresce anche in vista della gara di sabato, con fischio d'inizio in programma alle 18. Polverizzati i biglietti in Curva Maratona e nei distinti, restano a disposizione poche centinaia di tagliandi in Primavera e nelle tribune. Buonissima dunque la risposta per l'altra curva, che tornerà a riempirsi di tifosi del Toro come non la si vedeva da tempo. Si viaggia dunque a gonfie vele verso il tutto esaurito e record di presenze al Grande Torino.

