Dionisi imbriglia Juric: il croato non è lucido nella gestione dell’attacco

Un passo indietro di tutto il Torino permette al Sassuolo di risollevarsi e di passare all'ultimo minuto di recupero. Il finale di gara del Sassuolo, dal 75' in avanti, è stato notevole e bisogna dar merito ad Alessio Dionisi di aver scelto gli interpreti giusti per sfruttare al meglio l'ultimo segmento di gara. I granata sembravano in controllo del match e nel corso dei primi minuti della ripresa hanno preso stabilmente la metà campo neroverde. Gli acuti sono stati pochi ma il Torino appariva sempre prossimo a premere sull'acceleratore per affondare il colpo. Così non è accaduto e il Sassuolo nel finale ha rispedito al mittente i vani tentativi granata vincendo la contesa grazie al colpo di testa in anticipo su Buongiorno del neo entrato Alvarez. Se Dionisi ha vinto grazie ad alcune scelte oculate e ben studiate nel corso dei 90', invece Ivan Juric , di ritorno dalla polmonite, è apparso meno lucido e coerente di altre volte.

Il tecnico croato ha snaturato il suo Torino modificando quel suo 3-4-2-1 ormai divenuto marchio di fabbrica. Ha proposto una falsa punta come Seck tenendo in panchina sia Sanabria sia Pellegri, poi nel secondo tempo ha tolto Radonjic e Seck per far entrare proprio i grandi esclusi Sanabria e Pellegri. In un colpo solo quindi sono state messe due punte (Sanabria ha agito un po' più da collante, Pellegri più da prima punta), il che è alquanto inosuale per il Torino dell'ultimo biennio e per la filosofia professata fin qui da Juric. Il tecnico di Spalato ha spiegato così l'impiego di Seck dal 1': "Non era centravanti, volevo creare spazio per Vlasic come in occasione del gol. Era gol regolare per un centimetro. Pensavo che potesse essere una buona tattica far inserire Vlasic in mezzo ai due centrali" (LEGGI QUI). Ha provato perciò a mischiare le carte perché nella sua testa il modo per fare male al Sassuolo era molto chiaro e semplice, ma la strategia non è stata ben recepita dalla squadra. Nel tentativo di cancellare il brutto primo tempo in fase offensiva Juric ha sconfessato se stesso puntando sulle due punte. Forse è stato questo il suo principale errore della serata: cercare di uscire dalle difficoltà senza la necessaria lucidità, quella che a una squadra ancora in una fase embrionale serve.