Torino-Sassuolo 0-1, Juric: “Partita scadente, ho il cuore ferito”

1 di 4

IL POST PARTITA

Nel postpartita di Torino-Sassuolo Juric ha lasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky. Il tecnico ha lasciato trasparire tutta l'amarezza dovuta alla sconfitta e all'involuzione nel gioco. Il suo Toro ha sofferto e non è riuscito a dare continuità alle prestazioni finora fatte.

Quanto è deluso dalla sua squadra questa sera? Affiora un po' di fatica?

"Oggi una brutta partita, secondo me c'erano tutti i presupposti per fare bene. Abbiamo giocato sotto ritmo e male. Il risultato poteva essere diverso, ma non importa. Mi è piaciuto poco, oggi male. Non abbiamo seguito bene, tanta lentezza".

Stasera rispetto ad altre volte in cui la prestazione c'era, oggi è mancata anche quella

"Stasera abbiamo sbagliato una quantità di passaggi allucinanti ed è preoccupante. Anche le occasioni che abbiamo avuto non le abbiamo sfruttate. Era una partita facile he non abbiamo sfruttato: ci doveva essere un altro ritmo. Bisognava attaccare alle spalle e abbiamo fatto molto male".

Un parere sul movimento del difensore su Alvarez.

"Sono due errori: bisogna raddoppiare e non farlo crossare e poi non si può essere anticipati così. Sono dettagli ma per questi si perdono le partite. La cosa grave è la prestazione. Era una partita non di grave difficoltà, ma non ci siamo riusciti ad esprimere. Ho il cuore ferito. Sono partite simili a Lecce, bisognava solo accelerare e controllare certe cose. Tecnicamente siamo stati scadenti".