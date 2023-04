Europa lontana e giocatori in bilico: il rischio è un finale senza motivazioni

Con la Salernitana un'ultima chiamata? Dietro l'angolo c'è il rischio di un finale senza motivazioni

Alberto Giulini

Quella contro la Salernitana suona come un’ultima chiamata per il Toro. I recenti risultati hanno infatti rallentato la corsa dei granata, scivolati all’undicesimo posto a cinque lunghezze dall’ottavo posto. I sogni europei si sono dunque complicati e gli uomini di Juric avranno probabilmente un’ultimissima possibilità per restare aggrappati al gruppo solo battendo domenica la Salernitana.

Il rischio del limbo e un finale senza ambizioni — Il rischio da scongiurare per il Toro è quello di un finale di campionato senza ambizioni. La lotta salvezza non ha mai riguardato i granata, se dovessero tramontare definitivamente anche le speranze europee Juric si ritroverebbe ad affrontare le ultime partite stagionali senza obiettivi concreti. Il rischio di un calo di motivazioni sarebbe dunque dietro l’angolo, nonostante le ripetute dichiarazioni del tecnico riguardanti la volontà di sfruttare le ultime partite di campionato per continuare il percorso di crescita. Parole giustissime, che andrebbero però a scontrarsi con quel limbo di classifica che finisce inevitabilmente per togliere stimoli.

I tanti giocatori con il futuro in bilico — Uno scenario in cui bisogna aggiungere anche il futuro in bilico di diversi giocatori. Sono tanti gli elementi in rosa che si trovano in una posizione di grande precarietà, tra chi è in scadenza e chi invece è in granata in prestito con diritto di riscatto. I dubbi che aleggiano sul futuro, nel caso di un finale senza ambizioni di classifica, rischierebbe di contribuire al calo delle motivazioni nella rosa. Un elemento di cui Juric dovrà tenere conto, ricordando anche la flessione del Toro della scorsa stagione quando i sogni europei tramontarono definitivamente. Intanto i granata avranno la possibilità di tenere accese le speranze battendo la Salernitana: vincere contro i campani potrebbe aiutare ad evitare un finale di stagione senza più obiettivi né motivazioni.