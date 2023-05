Fiorentina, Barone: “Commisso ce l’ha solo con una persona, non con il Toro”

Al termine della sfida tra Torino e Fiorentina, valida per la 36^ giornata di Serie A, Joe Barone, direttore generale della Fiorentina è intervenuto in zona mista. Barone ha commentato i cori provenienti dalla curva Maratona contro Rocco Commisso, che in settimana aveva riservato dichiarazioni poco benevole contro Urbano Cairo facendo però una battuta poco felice contro il club granata, chiedendosi "cosa vale il Torino". Così Barone: "Ci dispiace aver sentito i cori contro il nostro presidente. Abbiamo massimo rispetto per la storia del Torino, per la maglia e per la tifoseria. Le parole di Rocco non erano rivolte alla città ma direttamente a una persona contro cui c'è una battaglia perchè utilizza i suoi giornali per andare contro i colleghi presidenti di Serie A. Questo per noi non va bene. Voglio precisare che non c'è niente a che fare con la tifoseria e con la storia del Toro, che Rocco rispetta molto. Noi abbiamo rispettato e rispettiamo sempre la tifoseria". Sulla partita, così Barone: "Un buon punto per noi. Siamo stati distratti sul gol che abbiamo preso ma andiamo a casa con un punto e ci concentriamo per la finale di Coppa Italia".