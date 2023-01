Fiorentina-Torino, occasione di rilancio per le punte: Jovic e Sanabria in crisi

Jovic e Sanabria, ci si aspettava di più: i numeri non convincono

L'ultima estate per Jovic e per Sanabria è stata molto importante perché ha rappresentato un punto di svolta netto per entrambi. Il centravanti serbo è arrivato a Firenze dopo la deludente esperienza al Real Madrid. Dopo aver impressionato in Germania con la maglia dell'Eintracht Francoforte, il classe 1997 è passato nel 2019 ai Blancos dove però non ha sfondato. La scorsa estate la Fiorentina gli ha dato così un'opportunità di riscattarsi ma finora non ha convinto. Per lui si contano solamente 3 reti in campionato e 4 in Conference League. Ha segnato il suo stesso numero di reti in Serie A pure Sanabria. Per il paraguaiano la scorsa estate è stata quella della definitiva nomina come titolare dell'attacco granata dopo l'addio di Belotti. Il numero 9 del Toro finora ha deluso per quanto riguarda le capacità da finalizzatore con 3 gol e un assist in 13 presenze che non sono certamente numeri da bomber assoluto.