Genoa-Torino, Marassi campo negativo ma i granata vengono da 4 vittorie di fila

Storicamente le sfide in casa del Genoa sono state spesso complicate per il Toro ma nelle ultime 4 stagioni ha sempre vinto

Federico De Milano

Il Torino venerdì sera farà visita ad un Genoa alla disperata ricerca di punti per tentare di raggiungere una salvezza complicatissima. Per la squadra di Juric sarà l'occasione per cercare di tornare al successo dopo due mesi. I granata non riescono a vincere dal 15 gennaio e curiosamente il campo di gioco era proprio quel Marassi dove si giocherà venerdì, dato che l'avversario sconfitto fu la Sampdoria. In questo stadio nelle sfide contro i rossoblù il Toro non ha sempre avuto vita facile, lo storico dei precedenti vede infatti il Genoa in netto vantaggio.

LA PASSATA STAGIONE - Nei 53 precedenti in Serie A giocati a Marassi, la squadra ligure è riuscita ad imporsi ben 26 volte mentre quella piemontese solamente 12; sono infine 15 i pareggi che vanno a completare la somma. Questo dato non può però scoraggiare il Torino perché è da 5 anni che non perde in casa del Genoa avendo ottenuto in tutte e 4 le ultime sfide delle vittorie. La passata stagione i granata riuscirono a vincere 1-2 mettendo a segno uno degli unici due successi della gestione Giampaolo. In quel match per il Toro andò a segno Lukic che permise ai granata di vincere anche grazie all'autorete di Pellegrini.

IL TABELLINO DI GENOA - TORINO 1-2 DEL 04/11/2020:

Reti: Lukic 10' (T), Aut.Pellegrini 26' (T), Scamacca 94' (G).

GENOA: Perin, Ghiglione, Zapata, Goldaniga (al 46' Bani), Pellegrini (al 67' Criscito), Lerager, Badelj, Rovella (all'87' Destro), Pjaca (al 67' Parigini), Zajc (al 46' Pandev), Scamacca. A disposizione: Marchetti, Behrami, Biraschi, Radovanovic, Melegoni, Paleari, Masiello. Allenatore: Maran.

TORINO: Sirigu, Singo (al 74' Vojvoda), Bremer, Lyanco, Murru (al 54' Rodriguez), Gojak (al 53' Meite), Rincon, Linetty (all'87' Ansaldi), Lukic, Verdi (al 53' Bonazzoli), Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Rosati, Segre, Edera, Nkoulou, Vianni. Allenatore: Giampaolo.

PRIMA RETE IN GRANATA - Nella stagione precedente, ci fu un'altra vittoria per il Toro e la firma questa volta fu di un giocatore che di lì a poco si sarebbe rivelato uno dei punti fermi della squadra, ovvero Bremer. Per il difensore brasiliano quella rete siglata contro il Genoa il 30 novembre 2019 fu la prima in assoluto con la maglia del Torino. Inoltre, con quella rete arrivata quando mancavano poco più di dieci minuti al termine della gara, Bremer riuscì a regalare 3 punti a mister Mazzarri che in quel match si ritrovò a giocare senza attaccanti. Per concludere con l'elenco dei successi recenti sul campo del Genoa, nel 2018/19 il Toro vinse ancora 0-1 (gol di Ansaldi) e infine nel 2017/18 si impose 1-2 (reti di Iago Falque e Baselli) dando via a questo filotto di 4 vittorie consecutive.

IL TABELLINO DI GENOA - TORINO 0-1 DEL 30/11/2019:

Rete: Bremer 77'

GENOA: Radu, Ghiglione (al 46' Ankersen), Romero, Biraschi, Pajac, Schone, Cassata, Sturaro (all'82' Gumus), Pandev, Favilli (al 66' Pinamonti). A disposizione: Marchetti, Barreca, Cleonise, Criscito, Goldaniga, Jagiello, Jandrei, Radovanivic, Saponara. Allenatore: Thiago Motta.

TORINO: Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, De Silvestri, Baselli (al 63' Meite), Rincon, Ansaldi (al 69' Laxalt), Lukic, Berenguer, Verdi (all'87' Edera). A disposizione: Ujkani, Rosati, Aina, Bonifazi, Buongiorno, Djidji, Millico, Parigini, Zaza. Allenatore: Mazzarri.